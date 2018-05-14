لجنة "إجازات العاملين بالخارج" ترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء

عقدت اللجنة المشكلة لبحث أوضاع المصريين الحاصلين على إجازات بدون مرتب من العاملين بالخارج، اجتماعها اليوم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثل عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.





وتوصلت اللجنة، خلال اجتماعها، إلى توصيات توافقية سترضي كافة الأطراف وسيتم إعداد تقرير بنتائج الاجتماع ليتم رفعه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.





ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك اتجاهًا إيجابيًا لتحسين هذا الوضع، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المصريين بالخارج.





وأضافت "مكرم" أنه فور تلقي وزارة الهجرة مئات الشكاوى من المصريين العاملين بالخارج، تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمد مهلة تجديد لعام إضافي لإجازات العاملين بالخارج، كما تواصلت الوزارة مع وزير التنمية المحلية لبحث قرارات عدد من المحافظات والتي صدرت بعدم تجديد تلك الإجازات، وبحث مدّها حتى ١/١/ ٢٠١٩ لحين تسوية مواقفهم، وكذا العاملين المصريين في الخارج من كافة محافظات الجمهورية.





وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي انعقد الخميس الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠١٨، بتشكيل لجنة برئاسته وتضم وزارات الهجرة والتنمية المحلية والتخطيط والقوى العاملة، لبحث الضوابط التي يمكن أن تحل بها أزمة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج والذين اقترب موعد انتهاء إجازاتهم ولم يجدد لهم.



