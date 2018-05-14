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مصرع 3 في حادث تصادم بوادي النطرون

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:13 م
مصرع 3 في حادث تصادم بوادي النطرون
حادث
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بطريق وادي النطرون العلمين الكيلو 18 اتجاه العلمين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل تابعه للشركة الوطنية للدواجن بوادي النطرون، قيادة "ب.م.ع" 41 عاما - سائق ومقيم بقويسنا بالمنوفية، وسيارة نقل جامبو قيادة "إ.ف.ا" 4 عاما – سائق ومقيم بطنطا بالغربية وتم التحفظ عليه، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه تصادف خروج السيارة الثانية من إحدى الطرق الفرعية فاصطدمت الأولى بها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وعدد 2 من مرافقيه كل من "م.م.ع" 37 عاما - عامل ومقيم بكفر الزيات بالغربية، و"هـ.ش.د" 35 عاما - عامل ومقيم بعزب شبرا بمركز دمنهور عمال بالشركة المشار إليها.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم التحفظ عليهما وأزيلت أثار الحادث، وبسؤال قائد السيارة الثانية، قرر بمضمون ما تقدم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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