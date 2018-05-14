وزير النقل يواجه جمهور المترو بالخط الثالث بعد زيادة تعريفة التذكرة

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية صباح اليوم في عدد من محطات الخط الثالث للمترو (محطة كلية البنات ومحطة الاستاد) لمتابعة انتظام خطوط المترو والإجراءات التي تنفذها شركة المترو لتسهيل حصول الركاب على التذاكر.





وخلال الجولة توجه إلى شبابيك التذاكر واستفسر من الصرافين عن كثافة الركاب حيث أكد الصرافون على ان العدد هو المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل يوم ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب على مدار الساعة.





ثم التقى الوزير بعدد من الركاب ودار حوار في اول لقاء له مع الجمهور بعد زيادة سعر تعريفة تذكرة المترو وتناول الحوار تغيير تعريفة تذاكر المترو والتي اوضح الوزير انها كانت ضرورية بسبب خسائر شركة المترو والتي تقدر ب٦١٨ مليون جنيه حتى 30/6/2017 بالإضافة إلى وجود عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وضرورة استكمال خطط التطوير للخطين الاول والثاني وتطوير وتحديث أنظمة المترو للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً

وطالب الدكتور هشام عرفات وزير النقل الركاب بضرورة عمل اشتراكات خاصة وأن شركة المترو أعدت منظومة متميزة للاشتراكات تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي و عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها ، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه ، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .





كما أوضح الوزير أن الإشتراكات للاشخاص من غير الفئات المستثناه سابقاً كالتالي المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97جنيه بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89جنيه بنسبة تخفيض ٤٤.٤% منوها ايضا بانه تسهيلا على الركاب فإن شركة المترو إستحدثت بالأمس نظام جديد للإشتراكات لمدة شهر واحد لتقديم تسهيلات أكثر للركاب وتم تحديد ١٢ منفذ لعمل الاشتراكات بالخط الاول (حلوان ، عين حلوان،جامعة حلوان ،المعادي ،دار السلام ،الزهراء ،احمد عرابي ،الشهداء ١، حدائق الزيتون ،عين شمس ،عزبة النخل ،المرج) وعدد ١٠ منافذ لعمل الاشتراكات بالخط الثاني (كلية الزراعة -المظلات -روض الفرج ومسرةوالشهداء٢ والعتبةوالدقي وجامعة القاهرة والجيزة والمنيب) ومنفذان بالخط الثالث (العتبة ٣والعباسية )



