السيطرة على تسرب 51 ألف لتر سولار إثر انقلاب سيارة وقود بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محمله بالوقود بالطريق الصحراوي الكيلو 86 اتجاه القاهرة بطريق الخدمات.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة المنيا فنطاس مُحمله بكمية 51 ألف لتر سولار، قيادة "ح.م.ا" 25 عاما - سائق ومقيم بالمرج بالقاهرة، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حال تخطيه إحدى السيارات مما أدى لانحرافه وكسر رابط السيارة بالمقطورة وانقلاب الفنطاس على جانب الطريق دون حدوث إصابات.



نتج عن ذلك حدوث تسريب لكميه من حمولة السيارة من السولار من الغطاء العلوي للفنطاس بجانب الطريق وأزيلت آثاره.



بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أنه كان في طريقه من شركة موبيل مصر بمنطقة المكس بالإسكندرية لنقل وتفريغ حمولة السيارة بمدينة بني مزار بالمنيا لصالح الشركة المشار إليها، ولم يؤثر ذلك على حركة المرور بالطريق، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.