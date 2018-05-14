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مستشفيات غزة توجه نداء عاجلا للتبرع بالدم لإسعاف جرحى المواجهات مع الاحتلال

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:10 م
مستشفيات غزة توجه نداء عاجلا للتبرع بالدم لإسعاف جرحى المواجهات مع الاحتلال
المواجهات مع الاحتلال
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أسماء العزب
 

وجهت مستشفيات غزة،  نداء عاجلا للتبرع بالدم لإسعاف جرحى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استهاد 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من  500 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وبدأ مئات الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بالتوجه إلى المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار "مليونية العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

المزيد عن: مليونية العودة رصاص الجيش الاسرائيلي المواجهات مع الاحتلال اسرائيل استهاد فلسطيني
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