رئاسة المسجد النبوي تُجدد سجاد الروضة الشريفة استعدادًا لرمضان (صور)





قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجديد سجاد الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف وذي جودة عالية؛ وذلك استمراراً لجهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة النظافة والسجاد- في تغيير سجاد المسجد النبوي؛ استعداداً لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وتوافد المسلمين من شتى بقاع الأرض.





وقال مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني: تم تغيير خمسين سجادة بالروضة الشريفة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة، تمكّن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما.





وأضاف: أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي؛ يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي، وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بتوجيهات من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين في المسجد النبوي.





ونوّه بأن هذه الجهود في تجديد السجاد، تتطلب حرص واهتمام مقدمي سفر الإفطار، ومشاركتهم في جعل المسجد النبوي وساحاته مكاناً نظيفاً مناسباً للصلاة والعبادة، ويعكس الصورة المشرفة للمسجد النبوي ومكانته.





ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، وتسهيل أداء عبادتهم؛ في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.



