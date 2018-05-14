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الأردن: افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس خرقاً لميثاق الأمم المتحدة

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:09 م
الأردن: افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس خرقاً لميثاق الأمم المتحدة
أرشيفية
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أسماء العزب
 
أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت "الحكومة الأردنية"، إلى أن القدس أرض محتلة ومصيرها يبحث في قضايا الحل النهائي.

هذا وتدشن الولايات المتحدة الاثنين سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل، الذي اطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني منذ أشهر وفي ما يشكل قطيعة مع السياسة الأمريكية في هذا الصدد.

وتشارك ابنة ترامب ايفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وكلاهما مستشاران للرئيس إلى جانب مئات الشخصيات من البلدين في مراسم التدشين المقررة اعتبارا من الساعة 16،00 (13،00 ت غ)، والتي تأتي على خلفية قلق عميق حول استقرار الوضع الاقليمي.

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