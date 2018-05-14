برلماني: حوار مجتمعي لمنظومة التعليم الجديدة بائتلاف دعم مصر بحضور الوزير

قال الدكتور سمير الخولي، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر سوف يعقد اليوم جلسة استماع داخل مقر الائتلاف بمشاركة رموز المجتمع المدني وأعضاء البرلمان؛ للتناقش بشأن منظومة التعليم الجديدة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



وأضاف أن المنظومة الجديدة للتعليم تقضي على سلبيات المنظومة القائمة، والتي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أن إدراج اللغة العربية كلغة أساسية في التدريس يعزز الهوية الوطنية وقرار صائب وتابع: "لا أفهم سبب اعتراض أولياء أمور المدارس التجريبية على جعل اللغة العربية لغة أساسية رغم أنهم هم الذين طالبوا نواب البرلمان بالتدخل لجعل الامتحانات باللغة العربية وقت تولي الدكتور الهلالي الشربيني وزارة التعليم، ولا أدري سبب الاعتراض على دعم اللغة العربية بالمنظومة الجديدة".



وأشار إلى أن منظومة التعليم الجديدة "جيدة" ويجب تطبيقها لرفع كفاءة التعليم في مصر.

