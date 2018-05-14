إحالة معلمة للتحقيق لتسريبها امتحان "الجبر" للإعدادية ببورسعيد

قرر د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، استبعاد وحرمان معلمة من أعما الامتحانات واحالتها للتحقيق عقب قيامها بتصوير عمل الامتحان فى مادة الجبر للشهادة الاعدادية اثناء ملاحظتها بإحدي اللجان الامتحانية وارسالها على واتس لرقم خارج التربية والتعليم بعد مرور ١٠ دقائق من توزيع ورقة الاسئلة.



وأصدر وكيل تعليم بورسعيد، قرارًا باستبعاد المعلمة "ر.م.م" من أعمال الامتحانات وتطبيق القرار الوزاري بشأن الواقعة قيامها بسلوك غير قويم وخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي، وندبها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها لحين الانتهاء من التحقيقات.

