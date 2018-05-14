فاجنر كونسيرفا بديل داني ألفيس في البرازيل





بات الظهير الأيمن لنادي كورينثيانز البرازيلي، فاغنر كونسيرفا، الأقرب لتعويض غياب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم داني ألفيس، في قائمة المنتخب البرازيلي لمونديال روسيا الصيف المقبل، والتي ستعلن اليوم الإثنين.





وحصل صاحب الـ28 عاما على الإذن الطبي من طبيب المنتخب، رودريغو ليسمار، من أجل العودة للملاعب، وذلك بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، حيض خضع لاختبار طبي اليوم الأحد تحت إشراف أطباء المنتخب والنادي، وتأكد تعافيه تماماً.





وكان المدير الفني لـ"السيليساو"، باتشي تيتي، استعان خلال الفترات الماضية بخدمات لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي دانيلو، ولاعب بايرن ميونخ الألماني، رافينيا، وهو ما يعني إمكانية ضم أحدهما للقائمة إلى جانب فاغنر.





وتأكد غياب ألفيس عن المونديال بعدما أصيب في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام لوهيربيير في نهائي كأس فرنسا الأسبوع الماضي.