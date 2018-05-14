ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحكومة البريطانية: لندن لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:01 م
الحكومة البريطانية: لندن لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
طباعة
الفجر السعودى
 
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، بأن لندن لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار "صامويل"، إلى أن موقفهم يتناقض مع القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وتدشن الولايات المتحدة، الاثنين، سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني منذ أشهر وفي ما يشكل قطيعة مع السياسة الأمريكية في هذا الصدد.

ويتزامن افتتاح السفارة قبل يوم من الذكرى السبعين للنكبة، عندما تهجر او نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد "ستبقى القدس عاصمة لاسرائيل مهما كان اتفاق السلام الذي تتصورونه".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 1:20:08 PM