الحكومة البريطانية: لندن لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، بأن لندن لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.



وأشار "صامويل"، إلى أن موقفهم يتناقض مع القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".



هذا وتدشن الولايات المتحدة، الاثنين، سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني منذ أشهر وفي ما يشكل قطيعة مع السياسة الأمريكية في هذا الصدد.



ويتزامن افتتاح السفارة قبل يوم من الذكرى السبعين للنكبة، عندما تهجر او نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.



وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد "ستبقى القدس عاصمة لاسرائيل مهما كان اتفاق السلام الذي تتصورونه".

