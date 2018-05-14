لصيام آمن.. نصائح هامة لمرضى القولون العصبي

يجب اتباع التعاليم التالية إذا كنت تحرص على صيام آمن في رمضان ومصاب بالقولون العصبي، يجب الالتزام بالتالي:_





- يجب الحرص على تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسة بأحجام صغيرة، ويمكن إضافة وجبة خفيفة إضافية.

- يجب الحرص على خفض محتوى الدهون في الطعام، خاصة الإفطار الرمضاني الدسم الذي يمكن أن يسبب تفاقم الأعراض بشكل مزعج.

- يجب تناول الطعام بهدوء والحرص على مضغ الطعام جيدًا خلال الإفطار والسحور.

- يجب تنظيم مواعيد الوجبات في فترة ما بعد الإفطار بحيث تكون ثابتة كل يوم؛ لأن انتظام مواعيد دخول الطعام للجهاز الهضمي يساعد بشكل كبير على تخفيف الأعراض.

- يجب الجلوس في وضعية مريحة أثناء تناول الطعام وعدم تناول الطعام أثناء الوقوف أو في وضعية استعجال. - يجب الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام في مواعيد متناسبة مع مواعيد الوجبات المختلفة.

- يجب الحرص على عدم التعرض لتوتر أو شد عصبي زائد لما له من دور في تفاقم الأعراض، خاصة مع زيادة التوتر مع الصيام في الأيام الأولى من رمضان على وجه الخصوص.