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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:07 م
وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 975 راكبًا 141 شاحنة بضائع و26 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، وتغادر السفينتين مسرة ونما إكسبريس وعلى متنهم 161 راكب و68 شاحنة و6 سيارات.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 693 راكبًا و36 شاحنة عفش ركاب.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1617 راكبًا وتداول 100 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 616 راكبًا منهم 132 معتمرًا و3 باصات عمرة و15 برادًا و4 تريلات وشاحنة عفش ركاب و9 سيارات.
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