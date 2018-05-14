وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.





كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 975 راكبًا 141 شاحنة بضائع و26 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، وتغادر السفينتين مسرة ونما إكسبريس وعلى متنهم 161 راكب و68 شاحنة و6 سيارات.





كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 693 راكبًا و36 شاحنة عفش ركاب.



