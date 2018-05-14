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وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:06 م
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
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أبورية حسين
 
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، وصول فوج سياحي مكون من 43 سائحًا ألمانيًا إلى مرسى البلينا السياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الاثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والاثرية المختلفة.

وأوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن أبيدوس استقبلت فوج سياحي علي متن احدي الفنادق العائمة وقام الفوج السياحي بالتوجه إلى معبد عرابة أبيدوس لزيارة المعالم الأثرية بمعبد عرابة ابيدوس، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الاول.

وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة علي الخريطة السياحية حيث انها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والاثرية من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة الي قرب افتتاح متحف سوهاج القومي ليكون اضافة قوية لسوهاج علي الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من الأفواج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
وصول 43 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج (صور)
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