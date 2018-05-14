رئيس البرلمان: فتح تحقيق في واقعة مُرافقي "النواب

شدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء على ضرورة التزام أعضاء البرلمان بإجراءات دخول مرافقين معهم إلى مقر المجلس.



وقال عبدالعال، إن هناك مُرافقين دخلوا المجلس أمس واستمروا بداخله حتى الساعة الثانية من صباح اليوم وهو الأمر الذي يثير الشكوك حوله مُتابعًا:"الواقعة قيد التحقيق الآن".



وتناقش الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

