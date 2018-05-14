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محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:04 م
محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
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احمد الخميسى
 
تفقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عدد من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمدينة المنيا حيث يؤدى عدد 92927 طالب وطالبة اليوم الامتحان بمادتي اللغة الانجليزية والحاسب الالى، بعدد 467 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

رافق المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث تفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ومدرسة المنيا الإعدادية الحديثة بنات.

واطمأن على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة وتناسبها مع الطالب المتوسط.، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فورًا.
محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
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