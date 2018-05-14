عبدالعال: لا يستطيع محام كتابة مُذكرة دون الاستعانة بخبير في قضايا الجريمة الإلكترونية

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس برئاسة الدكتور نضال السعيد عقدت جلسات حوار موسعة حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متابعا: "النواب قدموا تعديلات كثيرة حول القانون والمشروع فني بامتياز".



وأضاف "عبد العال"، أنه بالحديث عن الجريمة الإلكترونية سنكتشف أنه لا يستطيع محامي بمفرده أن يكتب مُذكرة أو يترافع في قضية من هذه القضايا دون الاستعانة بخبير أو فني.



وتناقش الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

