اكتشاف إصابة 1507 مواطن بفيروس "سي" بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بقياده الدكتورة عزه الفناجيلى وكيل الوزارة، أنه تم عمل فحص لنحو 34238 مواطن منهم 5151 من خلال المراكز الثابتة، وكذلك فحص29087 مواطنا من خلال القوافل الطبية منذ البدء فى عمل مسح شامل لفيروس سى، وللأمراض الغير معديه (سكر وضغط) وكذلك إحتساب كتله الجسم فى 8 نقاط تمركز.



وقالت الفناجيلي، أن نتائج الحمض النووى الفيروسي لفيروس" سي قد أظهرت إصابه 1507 مواطن بالفيروس، وتم صرف العلاج لـ 541 حاله، وتحويل 685 حاله إلى مركز العلاج.



وأضافت أنه تبين تشخيص 2175 حالة إصابة بمرض السكر، و1291 حالة ضغط عالى فى النقاط الثمانية، وتم عمل الإحاله لهم، وتبين أن 7285 شخصًا يعاني من السمنة و2013 شخصًا من السمنة المفرط.



وأشارت إلى أنه تم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزيه فور ظهور النتيجة، وتحويل حالات الإصابة بفيروس سى المكتشفه من النقاط الثابتة إلى مراكز العلاج والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.

