فيدرر يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

اعتلى النجم السويسري روجيه فيدرر، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، رغم غيابه منذ بداية موسم الملاعب الرملية.





وتراجع النجم الإسباني رافائيل نادال إلى المركز الثاني، إثر هزيمته أمام النمساوي دومينيك ثيم في دور الثمانية ببطولة مدريد المفتوحة.





وخسر ثيم نهائي البطولة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، ليتراجع من المركز السابع إلى الثامن.





وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز الـ 10 الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين كما يلي:





السويسري روجيه فيدرر في المركز الأول برصيد 8670 نقطة





الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 7950 نقطة





الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 6015 نقطة





البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4870 نقطة





الكرواتي مارين سيليتش في المركز الخامس برصيد 4770 نقطة





الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز السادس برصيد 4540 نقطة





الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز السابع برصيد 3660 نقطة





النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3545 نقطة





الأمريكي جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3305 نقاط





البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 2930 نقطة.



