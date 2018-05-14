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استقرار الحالة الصحية لوزير المالية الهندي بعد زرع كلية

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:45 ص
استقرار الحالة الصحية لوزير المالية الهندي بعد زرع كلية
رئيس الوزراء الهندى
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وكالات
 

قال مستشفى، فى بيان، إن وزير المالية الهندى أرون جايتلى، فى حالة مستقرة بعد أن خضع لجراحة لزرع كلية، اليوم الاثنين، وذكر مستشفى معاهد عموم الهند للأبحاث الطبية، أن "جايتلى" فى حالة مستقرة ويتعافى بشكل جيد.

 

وجايتلى (65 عاما) عضو بارز فى الدائرة المقربة من رئيس الوزراء ناريندرا مودى، وأجريت له عام 2014 جراحة لتحويل مسار المعدة للسيطرة على مرض السكرى.

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