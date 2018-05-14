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أول يوليو.. احتفالية كبرى لتكريم الطلاب والمعلمين المتميزين بالأقصر

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:43 ص
أول يوليو.. احتفالية كبرى لتكريم الطلاب والمعلمين المتميزين بالأقصر
تكريم - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
تنظم مديرية التربية والتعليم بالأقصر، احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين على مستوى الجمهورية والمحافظة، في جميع الأنشطة.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر خلال الاحتفال تكريم المعلمين المتميزين والمدارس المتميزة.

وأشار إلى أن الاحتفالية التي ستنظمها المديرية في الأول من شهر يوليو المقبل تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.
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