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التفاصيل الكاملة وراء انسحاب هاني رمزي من الموسم الرمضاني

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:42 ص
التفاصيل الكاملة وراء انسحاب هاني رمزي من الموسم الرمضاني
هاني مزي
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وكالات
 
قبل أيام من انطلاق شهر رمضان المبارك، أعلن الفنان هاني رمزي عن انسحابه من برنامجه الذي كان مقررا له أن يعرض عبر إحدى القنوات المصرية وينتمي إلى نوعية برامج المقالب.

ذلك الأمر الذي مثل صدمة لمحبيه، خاصة أن القناة عرضت التنويه الخاص بالبرنامج الذي شرع رمزي في تصويره بالفعل، ولم يكن يخطر ببال أحد أنه سيتراجع عنه، إلا أنه كشف في تغريدته التي أعلن من خلالها عن الأمر أن تسريب فكرة البرنامج هو السبب.

وفي تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة "دبي" أكد رمزي أنه لا يعلم هوية الشخص الذي قام بتسريب فكرة البرنامج، ولا يعلم سبب تسريب الفكرة.

إلا أنه في كل الأحوال يسامحه على ما فعل، ويتمنى أن يسامحه الله على تصرفه، مشيرا إلى كون قراره تسبب في ارتباك السوق، ولكنه على الرغم من ذلك يحمد الله على اتخاذه لذلك القرار الذي وصفه بالقاسي للغاية.

وأكد رمزي أنه يشعر بالراحة بعد إعلانه هذا القرار، خاصة أنه يحترم جمهوره ولا يمكنه أن يضحك على عقولهم ويخدعهم بتقديم برنامج تمثيلي على كونه برنامج مقالب.

وفيما يخص ضيوف البرنامج وموقفهم بعدما حدث، أوضح رمزي أن عددا كبيرا من الضيوف، رفضوا حينما علموا بفكرة المقلب، حيث قال بعضهم "إزاي يبقى الجيم معروف وأجي أمثل".
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