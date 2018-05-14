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10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:41 ص
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
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محمد نبيل
 
عقد الشيخ محمود ابو حبسة وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية والشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل المديرية، اليوم الإثنين،اجتماعا مع مديري الإدارات تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وحث خلال الاجتماع على بذل كثير من الجهد خلال شهر رمضان وتكثيف المرور على المساجد ومتابعة شعائر صلاة القيام والتزام الأئمة بالقوافل والدروس ومتابعة الملتقى الفكري وضرورة الالتزام بالموضوعات المطروحة التي تصب في القضايا الأخلاقية والمجتمعية وضرورة التعرض لمسائل النشئ والتربية.

وأشار إلى الالتزام بتعليمات الوزارة بعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام وترويحة رمضان،وضرورة الالتزام التام فيما يخص مساجد الاعتكاف والالتزام بتعليمات الوزارة فيما يخص ساحات عيد الفطر.
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
10 توجيهات من وكيل أوقاف القليوبية لمديري الإدارات تزامنا مع شهر رمضان (صور)
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