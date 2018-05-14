تعرف علي مواعيد تشغيل كوبري النصر العائم ببورسعيد خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، تغيير مواعيد تشغيل كوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة ببورسعيد وبورفؤاد خلال شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ من ٦:٣٠ صباحا إلى ١٠ صباحا، ومن ١١صباحا إلى ٧:٣٠ مساء، ومن ٨:٣٠ مساء إلى ٣ صباحا.



وفي حالة وجود أي طارئ ملاحي سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للتنسيق لفتح الكوبرى بخلاف اوقات الطوارئ لمرور اي سفن او قطع بحرية وفي هذا الوقت سيتم غلق الكوبري مؤقتا وسيتم اعادة تشغيله مرة أخري.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للكوبري 10 معديات بحمولة 320 طن، وتقدر طاقة العبور اليومية 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكى أو حمولات تصل إلى 20 طن فضلا عن عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طن يوميا.



وكانت قد بلغت التكلفة الاجمالية للكوبرى 100 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 424 مترا و14 سم وعرضه 15 متر، وعمقه 2.25 متر ويتكون من 6 بنتونات عائمة طول كل بنتون 70 مترًا.