تجار فوانيس رمضان: فانوس محمد صلاح الأكثر مبيعا هذا العام (فيديو)

قالت إحدى تجار فوانيس رمضان بمنطقة تحت الربع، إنه لم يتم استيراد فوانيس من الخارج هذا العام، معقبة: "كله صناعة مصرية".





وأضافت، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الفوانيس التي عليها صورة محمد صلاح، متابعة: "ربنا يخليه لأهله"، وطالبت أن يقوم صناع الفوانيس في مصر بتصنيع نفس أشكال الفوانيس التي كانوا يستوردونها من الخارج.



