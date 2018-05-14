العراق: "الحشد" يعلن مقتل 4 دواعش جنوب كركوك

أعلنت ميليشيا الجيش الشعبي اليوم الإثنين، "مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية جنوب غرب كركوك 250 كلم شمال بغداد".

ووفقاً لمديرية الإعلام بالحشد الشعبي، فإنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من اللواء 11 في الحشد الشعبي صباح اليوم عملية دهم وتفتيش ضمن قاطع عمليات الرياض جنوب غرب كركوك، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت المديرية أن "عناصر تنظيم داعش كانت تخطط للتسلل ومهاجمة أهداف أمنية في المحافظة".

تجدر الإشارة إلى أنه "رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود داعش عسكرياً في العراق، فإن عناصر من التنظيم لا تزال تشن هجمات من حين لآخر في البلاد".