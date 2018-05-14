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عمر جابر يشارك في تعادل لوس أنجلوس مع نيويورك بالدوري الأمريكي

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:32 ص
عمر جابر يشارك في تعادل لوس أنجلوس مع نيويورك بالدوري الأمريكي
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الفجر الرياضي
 

 

قاد المصري عمر جابر فريقه لوس أنجلوس للتعادل مع نيوريورك سيتي 2-2 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، في الدوري الأمريكي.

 

أحرز ثنائية لوس أنجلوس سيباستيان لاعب نيويورك بالخطأ فى مرماه، وفيلا في الدقيقتين 23 و66 ، في حين جاءت ثنائية نيويورك سيتي عن طريق دافيد فيا وإسماعيل التاجورى في الدقيقتين 13 و75 .

 

وشارك عمر جابر أساسيا مع لوس أنجلوس وقدم مباراة جيدة وشارك في صناعة أحد هدفي فريقه.

 

ارتفع رصيد لوس أنجلوس إلى 20 نقطة في المركز الثاني، خلف سبورتنج كانساس سيتي صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

 

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