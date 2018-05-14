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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:34 ص
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة
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أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الفلسطيني أنس قديح 21 عام برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقلا عن وكالة "الأناضول التركية".

وبدأ مئات الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بالتوجه إلى المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار "مليونية العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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