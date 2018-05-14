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طارق شوقي: استخدام شبكات داخلية بالمدارس دون الاعتماد على الإنترنت بالنظام التعليمي الجديد

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:31 ص
طارق شوقي: استخدام شبكات داخلية بالمدارس دون الاعتماد على الإنترنت بالنظام التعليمي الجديد
الدكتور طارق شوقي - أرشيفية
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ريم محمود
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سوف يتم استخدام  شبكات داخلية داخل المدارس لتصفح المحتوى الرقمي وإجراء الإمتحانات بدونالإعتماد على الإنترنت.

واشار خلال جروب "لتطوير التعليم ٢٠٣٠" أن الرئيس كلف أجهزة الدولة بإتمام البنية التحتية ولا يوجد حاجة لفكرة شحن التابلت لأن البطارية تتحمل ١٠ ساعة كاملة وبالتالي ليست هناك حاجة لشحن داخل المدرسة.


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