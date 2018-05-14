الأمن يلاحق قاتل مسنة بدمياط

تلقى قسم شرطة الزرقا بدمياط، بلاغ يفيد بالعثور على سيدة مسنة مقتولة في سريرها، حيث تبين قيام مجهول بالتسلل إلى منزلها فجرا وطعنها بسلاح أبيض حتى لقت مصرعها ولاذ هاربا.



تم معاينة موقع الجريمة، ونقل جثمان السيدة إلى المستشفى لإستخراج تصاريح الدفن، وتم أخذ أقوال ذويها، حيث اتهموا شاب قام بالتقدم لمصاهرة فتاة بالأسرة ورفضته السيدة وهو ما يجعله يفكر في قتلها وتم الحصول على بياناته للتحقيق معه وتحرير محضر شرطي بالواقعة.