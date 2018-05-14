وكيل "الصحة" بالبحيرة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل استعداد المديرية والمستشفيات لشهر رمضان

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في لقائه مع بوابة "الفجر" علي إنهاء المديرية لكافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.



كيف استعدت مديرية الصحة لاستقبال شهر رمضان؟

كسابقيه من الشهور الرمضانية والاحتفالات التي يسعد فيها المصريين بتناول الغذاء، مثل أعياد شم النسيم والمواسم كافة، وبم إن شهر رمضان يكثر فيه شراء المنتجات الغذائية، فقمنا بتكثيف الحملات علي الأسواق ومخازن المنتجات الغذائية والثلاجات واللحوم المجمدة والطازجة والعصائر، وتم ضبط المئات من المخالفات الأيام الماضية.



كما تم تكثيف الحملات بمعرفه لجنه مراقبة الأغذية للمرور والمتابعة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة.



هل تم إنهاء الاستعدادات بالمستشفيات وأقسام الطوارئ؟

تم رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والتأكيد علي توافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتم تكثيف المرور علي المستشفيات خاصة الأوقات التي بها تغيير في النوباتجيات وأوقات الفطار والسحور، حيث أنها الأوقات الدائمة التي يحدث بها المشاكل مع المواطنين، إحنا تقريبا لا نخفض درجة الاستعداد علي مستوي العام نظرا لتلاحم المواسم والأعياد.



ماذا عن غرفة الوقاية بمديرية الصحة؟

تم رفع درجة الاستعداد بغرفة الوقائية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات، حيث سيتم رفع تقارير بها للإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.



ما هي الرسالة التي توجهها للتجار المخالفين؟

أناشد التجار جميعا بأن يراعوا ضمائرهم وأن يرحموا المصريين، ويقوموا بعرض المنتجات الجيدة والصالحة للاستخدام ويكفيهم الكسب بالحلال، وأدعوهم لعدم الجشع وعدم عرض ما يضر بصحة المواطن المصري.



كان هناك عدد من الشكاوي الخاصة بجودة الأسماك.. كيف تم التعامل معها؟

بالفعل تم تشديد الرقابة علي محلات الأسماك خاصة في الثلث الأخير من شهر شعبان، وتم المرور على ثلاجات حفظ الأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وتم ضبط الغير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



هل يتم مراقبة موائد الرحمن في رمضان؟

بالفعل نكثف الرقابة على المطاعم والفنادق والأماكن التي تقدم وجبات إفطار أو سحور وكذا موائد الرحمن خلال شهر رمضان، للتأكد من سلامة الممارسات الصحية بها وكذلك المعاصر ومحلات بيع المشروبات المثلجة وسحب عينات منها.