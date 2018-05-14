محافظ المنيا يكرم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين

كرم عصام البديوى محافظ المنيا، رضا فتحي فهيم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، وأحمد عثمان عبد الحميد المشرف بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، تقديرًا للجهد المتميز الملموس في رعاية أبناء المؤسسة.



جاء ذلك بحضور محمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد المحافظ أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية أسهمت وبشكل كبير في حماية وتمكين الأطفال وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم العديد من الورش التدريبية والمعسكرات مع تقديم خدمات صحية وتعليمية وعلاجية لهم علاوة على تعزيز سياسات وبرامج دعم الأسر ومساعدتهم على القيام بواجباتهم تجاه أبناءهم وتقديم خدمات المشورة والوساطة الأسرية كحل وقائي.