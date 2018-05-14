"بالقهوة والتمر".. جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان كان يستقبل زواره

بالقهوة العربية والتمر السعودي يستقبل جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان كان السينمائي زواره المشاركين من منتجين عالميين وفنانين ونقاد، يوفر لهم فرصاً مميزة للتواصل من أجل صناعة سينمائية مع صناع الأفلام في المملكة.

المخرج السعودي علي الكلثمي وهو عضو بالوفد السعودي ينشغل بالحديث مع كبار المنتجين والسينمائيين يشرح لهم الفرص الاستثمارية في بناء وتشغيل دور العرض السينمائي"، مشيراً إلى أن معظم سكان المملكة دون سن الثلاثين يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم ويسعون لإنتاج أفلامهم، وعبر عن فرحته بعرض تسعة أفلام لمبدعين شباب من الجنسين في ركن إبداعات الشباب في المهرجان وإنها فرصة فتحت لهم نوافذ للاتصال مع سينمائي العالم عبر حوارات وندوات يومية مع صناع السينما في العالم.

من جهتها قالت المخرجة السعودية "هاجر النعيم" إنني سعيدة بتواجدي في مهرجان كان وبعرض فيلمي الأول "المحتجز" إنني كل يوم أتعلم من خلال احتكاكي بمخرجات وبصناع السينما العالمية وأصبح لدينا صداقات بمختلف حرفي صناعة السينما وهو ما سيساعدنا مستقبلا لعمل أفلامنا وكذلك سنقوم بعمل أفلام مشتركة.

وأقامت الهيئة العامة للثقافة ندوة قدم فيها رئيس الهيئة أحمد بن فهد معلومات هامة عن المجلس السعودي للأفلام ودعا الشركات السينمائية العالمية لإنتاج أفلامهم بالسعودية ودعم الصناعة السينمائية المحلية، ووعد بأن المملكة ستقدم لهم كافة التسهيلات لإنتاج أفلامهم.