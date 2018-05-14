ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كاف" يهنئ محمد صلاح بعد حصد الجوائز

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:21 ص
كاف يهنئ محمد صلاح بعد حصد الجوائز
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بجانب جوائز الأفضل في ليفربول لهذا الموسم باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة النقاد.

 

وكان صلاح قد سجل هدفا في فوز ليفربول على برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، بملعب "آنفيلد"، بالجولة 38 من الدوري الإنجليزي .

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 11:40:00 AM