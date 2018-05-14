"كاف" يهنئ محمد صلاح بعد حصد الجوائز

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بجانب جوائز الأفضل في ليفربول لهذا الموسم باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة النقاد.

وكان صلاح قد سجل هدفا في فوز ليفربول على برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، بملعب "آنفيلد"، بالجولة 38 من الدوري الإنجليزي .