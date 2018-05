ديلى ميل: صدع بركانى جديد بطول 1000 قدم ينذر بثوران جديد فى هاواى (صور)

تراكمت الشقوق البركانية داخل جزيرة هاواى، منذ اندلاع ثوران كيلواى الجمعة قبل الماضية، مما يشير إلى تدفقات كثيفة للحمم المنصهرة تحت الأرض تمهيداً لثوران أكبر وشيك.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، إلى أنّ أحد الشقوق البركانية بلغت 1000 قدم وقذفت قنابل من الحمم على ارتفاع 100 قدم فى الهواء، ويثير المخاوف من حدوث انفجار بركانى وشيك.

ويعدّ هذا الصدع البركانى الضخم هو الـ18 منذ ثوران بركانى كيلواى، الذى دمّر عشرات المنازل وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم خلال الـ10 أيام الماضية.

ويوم السبت انفجرت 3 شقوق بركانية جديدة، حيث تجمعّت الحمم على ارتفاع 4 طوابق، أمّا الأحد، فُتح صدع بركانى قرب طريق هيل كاماهينا لوب، بطول الطريق السريع 132، صباح الأحد.

كما أكدّ مسؤولون إزالة 60 ألف جالون من السوائل القابلة للاشتعال بأحد المصانع كإجراء وقائى.

وأصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قراراً بإعلان حالة الكوارث الطبيعية فى هاواى، لمنح مساعدات مالية للولاية.

