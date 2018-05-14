اليوم.. منتخب مصر يرسل قائمة المونديال المبدئية لفيفا

يرسل اليوم الإثنين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، قائمة المنتخب المبدئية والمشاركة بكأس العالم، بعد اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، للفيفا حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إرسال المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا 2018، لقوائمها المبدئية في موعد أقصاه 14 مايو، على أن يتم السماح للمنتخبات بقيد 35 لاعبًا بحد أقصى في كل قائمة.





وكان كوبر، أصر على الانتظار حتى أخر يوم وعدم إرسال القائمة النهائية إلا عقب الإطمئنان على جميع لاعبيه والمُعتمد عليهم خلال منافسات كأس العالم المقبلة بروسيا.





ويخوض المنتخب الوطني، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاثة مواجهات ودية أمام الكويت يوم 25 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.