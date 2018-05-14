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ضبط 1579 محكوما عليه في حملة أمنية بالقليوبية وتحرير 212 قضية

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:18 ص
ضبط 1579 محكوما عليه في حملة أمنية بالقليوبية وتحرير 212 قضية
متهمون
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محمد نبيل
 
تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 1579 محكومًا عليه خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء إيهاب خيرت، إخطارًا بضبط 1579 محكومًا عليه، بإجمالي أحكام منفذة 10025 حكمًا و1204 أحكام جزئية و257 حكم مستأنف و16 جناية، وتحصيل 8313 جنيهًا غرامات وتحرير 235 مخالفة.

كما تم تحرير 212 قضية وهم 21 إشغال طريق - 22 نظافة عامة وبيئة - 48 باعة جائلين - 10 إزالة وصلات كهربائية - 79 إزالة فورية - 3 إزالة فرش شاي - 21 إزالة لوحات إعلانية – 3 قرار غلق إداري – 2 غرامة فورية – 3 تندة، كما تم إزالة 11 طن قمامة.

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