لـ"صيام بدون تعب".. نصائح لمرضى القلب والسكري في رمضان

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والاستعدادات للصيام، قدم بعض المختصين لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب بعض الارشادات الصحية قبل الشروع في الصيام، لتفادي التعب.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية التي أجريت مؤخراً اهمية الصيام في علاج العديد من الأمراض المختلفة وعلى رأسها أمراض القلب، إضافة إلى إسهامه بشكل فعال في تقليل نسبة الكولسترول، كما أنه يعمل على ضبط معدل مستوى السكر في الدم، ولكن في نفس الوقت هناك بعض النصائح التي يجب أن يلتزم بها المرضى المصابون بأمراض القلب، لصيام صحي وإفطار بدون مشاكل.

1- تجنب تناول الأطعمة المقلية نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة واستبدالها بالأطعمة المشوية أو المعدة في الفرن.

2- تناول البروتينات النباتية كبديل للبروتينات الحيوانية، بشرط تنويع مصادرها، والإقلال من تناول اللحوم الحمراء وذلك لأنها غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، خاصة لمرضى الشرايين التاجية، والحرص على تناول الدواجن بعد إزالة الجلد.

3- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار حيث يفضل تقسيم الوجبة إلى نصفين الأولى عند المغرب، والثانية عقب صلاة التراويح نظرًا لخطورة امتلاء المعدة مرة واحدة، مما يمثل عبئًا شديدًا عليها.

4- تجنب تناول الأغذية البحرية من المحارات لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وكذلك صفار البيض.

5- عدم بذل مجهود كبير أثناء الصيام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يصاب المريض بنقص شديد لسوائل الجسم، مما قد ينتج عنه هبوط بالدورة الدموية، والحرص على تناول حليب خالي الدسم وتجنب الحليب كامل الدسم تماماً.

6- الحرص على تناول الحلويات الشرقية كالكنافة والقطايف، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكريات، التي تضر بصحة القلب والشرايين.

7- تجنب تناول أنواع الأجبان المصنعة "الصفراء" نظراً لاحتواءها على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول إضافة إلى سعراتها الحرارية المرتفعة التي قد تصل لمستوى السعرات الحرارية التي تحتوي عليها اللحم الضأن.

كما وضع بعض أطباء السكر في العالم بعض القواعد والخطوط الاسترشادية العالمية لكي يتمكن مريض السكر من الصيام بدون مشاكل صحية ويتمتع بصيام آمن طوال شهر رمضان.

1- من الضروري أن يقوم المريض بقياس مستوى السكر في الدم عدة مرات يوميا، خصوصا مرضى السكر الذين يحتاجون للإنسولين، أما عن الأوقات التي ينصح بتحليل السكر فيها: صباحا ومنتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور، وإذا انخفض مستوى السكر يجب الافطار فورا.

2- ونصح المختصون بالإفطار عند انخفاض مستوى السكر لأقل من 70 مج/دل، وعند الارتفاع الشديد فى مستوى السكر فى الدم أعلى من من 300 مج/دل، مؤكدين أن أعراض نوبة انخفاض السكر في الدم تتمثل في الجوع، الرجفة، تصبب العرق والعصبية، نبض سريع، خفقان القلب.

3- تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص عند انخفاض مستوى السكر فى الدم، مثل الماء مع السكر أو العسل أو عصير الفواكه أو تناول 3 إلى 4 أقراص جلوكوز أو 3 إلى 4 ملاعق سكر، ثم بعد ذلك يجب تناول النشويات.

4- مارس الرياضة بعد الإفطار بساعتين، عادة لا تسبب ممارسة التمارين الخفيفة أية مشاكل، ومن الأفضل أن نتجنب ممارسة الرياضة المجهدة خلال ساعات الصيام، فقد يؤدى النشاط البدنى إلى فقد كمية كبيرة من السوائل، لذلك احرص على عدم ممارسة نشاط بدنى خلال فترة الصيام.

5- الإكثار من السوائل، فالسوائل مهمة جدا لمريض السكر في رمضان، حتى لا يشعر بالعطش.

6- الاعتدال في تناول الطعام، ليس هناك طعام ضار، ولكن علينا الاعتدال فى كميات الطعام التى نتناولها من كل نوع

7- تناول الأطعمة المحتوية على الألياف، يجب أن تحتوى الوجبات على الأطعمة الصحية التى تحتوى على الكثير من الألياف "بطيئة الامتصاص"، وبالتالى تمد الجسم بالطاقة ببطء، كما يجب تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر أثناء الصيام.

8- تجنب الكميات الكبيرة من المشروبات السكرية حاول الابتعاد تمام عن المشروبات السكرية واستبدالها بالمشروبات منخفضة السكر.

9- تجنب الكربوهيدرات والأطعمة السكرية الدهنية عند الإفطار، يؤدى تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية إلى ارتفاع السكر فى الدم وإلى زيادة الوزن.

10- تجنب الخبز المصنوع من الدقيق وتجنب عصير الفواكه المحلاه، تحتوى الزبد والسمنة على نسبة عالية من السعرات الحرارية فيجب أن تتجنبهما، الحرص على تناول كميات كبيرة من السلطة والخضراوات.

11- تجنب الأغذية التي تحتوى على الكثير من الملح، مثل المكسرات المملحة والأنظمة الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين "اللحوم"، وعليك بالإقلال من المشروبات الغنية بمادة الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية، ولا تتناول التوابل المالحة لكى تتجنب العطش.