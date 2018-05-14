محافظ المنيا يكرم لاعبين لحصولهما على الميدالية البرونزية مع المنتخب القومي لكرة السلة (صور)

كرم عصام البديوى محافظ المنيا، اللاعبين اشرف أبو زيد، ومحمد أنور حسانين المشاركان بالمنتخب القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة حيث حصل اللاعبان على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال التصفيات النهائية لبطولة إفريقيا لعام 2017. كما كرم المحافظ مدربهما مدحت مصطفى أبو زيد، بحضور دكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة.



وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة وتبذل جهودًا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.





وأشار إلى أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع،حيث شرفوا مصر في العديد من المجالات.



وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هؤلاء الشباب يمثلون نموذجًا مشرفًا لمحافظة المنيا وأنهم يعطون دفعة وطاقة ايجابية لكل الشباب، مشيرًا إلى أنهم أصحاب إرادة وعزيمة قوية.

كرم عصام البديوى محافظ المنيا، اللاعبين اشرف أبو زيد، ومحمد أنور حسانين المشاركان بالمنتخب القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة حيث حصل اللاعبان على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال التصفيات النهائية لبطولة إفريقيا لعام 2017. كما كرم المحافظ مدربهما مدحت مصطفى أبو زيد، بحضور دكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة.



وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة وتبذل جهودًا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.





وأشار إلى أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع،حيث شرفوا مصر في العديد من المجالات.



وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هؤلاء الشباب يمثلون نموذجًا مشرفًا لمحافظة المنيا وأنهم يعطون دفعة وطاقة ايجابية لكل الشباب، مشيرًا إلى أنهم أصحاب إرادة وعزيمة قوية.