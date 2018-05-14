ليلى عز العرب تقوم بتسجيل مسلسل "لمس أكتاف"

تقوم حاليا الفنانة ليلى عز العرب بتسجيل مسلسلها الإذاعي الجديد بعنوان "لمس اكتاف" مع الفنان أحمد حلمى، والمقرر أن يذاع عبر راديو النيل.



فكرة المسلسل تدور حول "صلاح"، مهندس معماري مجتهد وطموح، يفوز في أحد الأيام بفرصة عرض مشروعه على مجلس إدارة الشركة، لتأتي المفاجأة أن المشروع سرقه يحيى زميله في العمل ليقدمه بدلا منه، وبعد مشاجرات كبيرة، يعلن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستأخذ المشروع في جميع الأحوال، والفائز بالمشروع من المهندسين يحصل على الترقية، بينما يتم طرد الآخر، لتبدأ رحلة "صلاح" في الدفاع عن مشروعه.