الشرطة الفرنسية تخلي جامعة جديدة أغلقها طلاب منذ أبريل الماضي

أخلت قوى الأمن "بهدوء ومن دون حوادث"، الاثنين، جامعة فرنسية جديدة، هى جامعة رين 2، التى يقفلها منذ بداية أبريل طلاب يحتجون على إصلاح التعليم، كما قال رئيسها اوليفيه دافيد، وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان، "بعد أكثر من 4 أسابيع على إقفال المؤسسة، اضطررت إلى الاستعانة بقوى الأمن لاخلاء المبانى المحتلة منذ بداية شهر أبريل، وقد حصل التدخل، وجرى بهدوء ومن دون مشاكل".

وأكد رئيس الجامعة، أن قرار اخلاء "رين 2" التى تضم 25 ألف طالب و700 أستاذ و900 إدارى، "قد فرض نفسه بعد استحالة التفاوض مع الجمعية الطلابية العامة والمنظمات التى تمثل الطلاب"، وقال إن "الإسراع فى استئناف النشاط سيتيح لنا تأمين عودة الموظفين إلى عملهم، والطلاب إلى صفوفهم، والتحضير قبل أى شئ آخر للامتحانات المقررة من 17 إلى 28 مايو المقبل"، ويحتج الطلاب منذ أسابيع على منح الجامعات العامة القدرة على تغيير معايير القبول وطريقة اختيار الطلاب، وبعد وعود الحكومة بأجراء الامتحانات، تدخلت قوى الأمن لإخراج المحتجين من عدد كبير من الجامعات، فيما كررت الحكومة "ضرورة" اصلاح تعليم عال بلغ نقطة الانهيار.

وفى الوقت الراهن، يحق لكل شاب فرنسى حائز على شهادة البكالوريا، دخول الجامعة، نظريا فى الفرع الذى يريده، على أن يدفع رسوم التسجيل التى لا تبلغ سوى بضع مئات اليوروهات سنويا، لكن ما يعتبره عدد من الفرنسيين رمزا للمساواة، تراه السلطات سببًا للاكتظاظ الحالى فى الجامعات، فحوالى 80% من الفرنسيين حاصلون الان على "البكالوريا"، ويزيدون توسيع صفوف الكليات بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية.