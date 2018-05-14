تحرير1507 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1507 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1507 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و262 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 5800 جنيه وسحب 50 دراجات نارية وحجز 9 دراجات.



وشن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 55 رخصة وتحصيل 7800 جنيه غرامة.

