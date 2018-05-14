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مكة محمد صلاح تغزو الصحف الإنجليزية (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:07 ص
مكة محمد صلاح تغزو الصحف الإنجليزية (صور)
مكة محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
لفتت مكة محمد صلاح نجلة نجم ليفربول الإنجليزي الأنظار في ظهورها بملعب آنفيلد عقب مباراة والدها أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مكة محمد صلاح أضفت حالة من المرح في ملعب آنفيلد أثناء مداعبة الكرة بعد تتويج نجم منتخب مصر بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.


وأشارت إلى أن مكة أظهرت بعضا من مهاراتها بمداعبة الكرة ونجحت في خطف قلوب مشجعي الريدز. 

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