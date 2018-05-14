أبرزها "كشف هوية منفذ عملية الطعن في باريس".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، زحام مروري أعلى كوبرى أكتوبر بسبب انقلاب سيارة ملاكي، فضلًا عن وفاة الفنانة الجزائرية "صونيا"، وكشف هوية منفذ عملية الطعن في باريس.









وفاة الفنانة الجزائرية "صونيا"





توفيت الفنانة المسرحية سكينة مكيو، المعروفة بـ"صونيا"، عن عمر يناهز الـ63 سنة بعد صراع مع المرض.





وتعد الفنانة الراحلة إحدى زوجات الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، والتي تزوجها خلال فترة إقامته بالمنفى بالجزائر، وانفصل كل منهما، وتزوج «نجم» عقب الانفصال من السيدة أميمة عبدالوهاب والتي أنجب منها ابنته "زينب".





وفاة شاب يعالج بمركز للإدمان بعد وضع جثمانه أسفل شجرة بالإسماعيلية





وتكثف مباحث الإسماعيلية، التحقيق في واقعة وفاة شخص يعالج بمركز للإدمان بعد اتهام شقيقته للمركز بمسئولية وفاته.





وتلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من قسم ثالث بوصول بوصول فاروق ه ف، 24 عام، حاصل على دبلوم صناعى ومقيم بمنطقة الروضة جثة هامدة لمستشفي الإسماعيلية العام.





وبسؤال شقيقته وتدعى سعاد ربة منزل أكدت أن شقيقها كان يعالج من الإدمان بأحد المراكز بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وأكدت تلقيها إتصالا تليفونيًا، من مسئول المركز ويدعى محمد ح أبلغها بوفاة شقيقها وطلب منها مقابلة السيارة التى تحمل الجثمان أسفل كوبرى 76 بمركز التل الكبير، ـوتوجه صديق شقيقها ويدعى أحمد م ك مشرف أمن بمستشفى الخير والبركة ولم يجد السيارة وعندما اتصل بالسائق أكد له أن الجثمان أسفل إحدى الأشجار بنهاية الكوبرى وعثر على الجثمان مرتديًا كامل ملابسه و ملفوف ببطانية فنقله إلى المستشفى، واتهمت شقيقته إدارة المركز بالتسبب في وفاة شقيقها.





زحام مروري أعلى كوبرى أكتوبر بسبب انقلاب سيارة





وظهرت كثافات مرورية، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من رمسيس حتى مناطق شرق القاهرة، ونتج عنها إصابة شخص، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.





تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات









كشف هوية منفذ عملية الطعن في باريس





نشر تنظيم "داعش"، شريط فيديو ادعى أنه يظهر منفذ عملية الطعن في العاصمة الفرنسية باريس يعلن فيه مبايعته للتنظيم الإرهابي وزعيمه أبو بكر البغدادي.





ويظهر الفيديو ومدته 150 ثانية شابا ملثما يتحدث باللغة الفرنسية ويلفظ بعض العبارات بالعربية، ولم يتضح ما إذا كان الرجل في المقطع هو منفذ عملية الطعن في باريس، حمزة (أو حسن) عظيموف، بالفعل أم لا.





وهاجم عظيموف المارة بالقرب من قصر غارنييه (أوبرا باريس) وهو يصرخ "الله أكبر" وقتل أحدهم طعنا وأصاب 4 آخرين بجروح، قبل مقتله برصاص الشرطة.





وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن منفذ عملية الطعم في باريس يدعى حمزة عظيموف وولد في الشيشان ويحمل الجنسية الفرنسية.





طائرة إسرائيلية تلقى مواد حارقة على حدود قطاع غزة





فيما ألقت طائرة إسرائيلية صغيرة مسيرة، موادًا حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة الشرقية، وتوغلت آليات عسكرية في الأراضي الزراعية الحدودية وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية وأسلاكا شائكة وضخت مياها عادمة.





وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاول خلال الساعات الأخيرة بعدة وسائل التأثير على المظاهرات الحاشدة المنوى خروجها اليوم في ذكرى النكبة، واحتجاجا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.





وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ألقت أيضًا منشورات تحريضية، كما أطلقت في أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتظاهرين، وأقدمت قوات الاحتلال أيضًا على حرق "الكاوتشوك" في المخيم الجديد بمنطقة "أبو ريدة" شرق بلدة خزاعة.



