"عامر" يطالب بإطلاق اسم محمد صلاح على قاعة لجنة الشباب والرياضة





طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة ولجنة الشباب بالبرلمان، بتكريم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وإطلاق اسمه على قاعة اجتماعات لجنة الشباب والرياضة.





وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهدافي البطولة متفوقا على هاري كين صاحب المركز الثاني بفارق هدفين.





ويقدم محمد صلاح موسما رائعا مع ليفربول، وقاد الفريق للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.