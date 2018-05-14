محمد هنيدي يفاجئ جمهوره.. ويعلن عرض "أرض النفاق" عبر هذه القنوات

فجر النجم محمد هنيدي مفاجأة كبيرة لجمهوره حول مصير مسلسله الجديد "أرض النفاق"، الذي كان قد أعلن وقف عرضه في شهر رمضان المبارك بسبب مشاكل إنتاجية أثارت استياء الجميع.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" غرّد محمد هنيدي كاتباً: "حب الناس دايما أكبر من اي حاجة ..إصرار الجمهور أنه يشوف المسلسل رجعنا نصور من تاني وهنعرض على القنوات العربية في السعودية وتونس والمغرب والدول عربية ويوتيوب عشان كله يشوف المسلسل.. مارضتش ارجع الا بالإعلان الجديد وان شاء الله يعجبكم".

الجدير ذكره أن مسلسل "أرض النفاق" يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي مجموعة من الممثلين ومنهم هنا شيحة وابراهيم عيسى وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج ماندو العدل.