هبوط طائرة صينية اضطراريًا فى مدينة تشنغدو

قالت إدارة الطيران المدنى الصينية، إن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان هبطت اضطراريا فى مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين، بعد انفصال زجاج على الجانب الأيمن من قمرة القيادة ونفت الإدارة إصابة أى راكب فى الحادث لكنها قالت إن الطيار الذى كان جالسا فى المقعد الأيمن أصيب بخدوش والتواء.

وأضافت أن أحد أفراد الطاقم أصيب أيضا أثناء الهبوط لكنها لم تدل بتفاصيل عما تسبب فى انفصال الزجاج.

وأشارت الإدارة إلى أن طائرة الرحلة 3يو8633 التابعة لخطوط طيران سيتشوان أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح اليوم الاثنين وكانت فى طريقها إلى مدينة لاسا عاصمة التبت.

وذكر موقع (فلايت رادار 24) الإلكترونى أن الطائرة كانت من طراز إيرباص إيه319. وقالت متحدثة باسم إيرباص إن الشركة ستقدم كل الدعم الضرورى بناء على طلب إدارة الطيران المدنى الصينية وخطوط طيران سيتشوان.

وقالت خطوط طيران سيتشوان عبر حسابها الرسمى على موقع ويبو إن الطائرة أصيبت "بعطل فنى" لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ونشرت صحيفة (تشنجدو إكونوميك ديلى) التابعة للحكومة صورا للطائرة دون إحدى نوافذ قمرة القيادة كما بدت أضرار فى أجهزة التحكم فى قمرة القيادة.

وتقع حوادث تصدع الزجاج الأمامى للطائرات من حين لآخر بسبب الطيور أو البرق لكن انفصال زجاج أمامى تماما عن طائرة أمر نادر الحدوث.