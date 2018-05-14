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مواجهة ساخنة بين أهلي جدة والسد في دوري أبطال آسيا

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:54 ص
مواجهة ساخنة بين أهلي جدة والسد في دوري أبطال آسيا
أهلي جدة والسد
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الفجر الرياضي
 

يستضيف نادي أهلي جدة السعودي المحترف به مؤمن زكريا في الساعة الثامنة إلا ثلث نظيره السد القطري في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الأهلي السعودي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويعود للأهلي السعودي سلمان المؤشر الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، حيث يتطلع الفريق لبلوغ الدور ربع النهائي للعام الثاني على التوالي.

أما السد فيطمح في العودة إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014، علمًا أن صفوفه تشهد عودة بيدرو كوريرا الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف. 

المزيد عن: مؤمن زكريا اهلي جدة السعودية السد القطري الاهلي
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