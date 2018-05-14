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الكشف عن ملابسات أكبر مذبحة في أستراليا منذ 22 عامًا

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:56 ص
الكشف عن ملابسات أكبر مذبحة في أستراليا منذ 22 عامًا
الشرطة الاسترالية - أرشيفية
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وكالات
 

قال أرون كوكمان رب العائلة المنكوبة في أوسمنجتون الأسترالية في الـ11 من مايو، إن القاتل هو بيتر مايلس والد إحدى المغدورتين وزوج ثانيتهما، وجدّ الأطفال القتلى وعمره 61 عاما.

 

ونقلت صحيفة The Sydney Morning Herald عن كوكمان، أن الجد طالما بيّت فكرته الشريرة، وأن هذه النهاية توقعها الكثيرون من العارفين بحال هذه العائلة.

 

وقال الرجل المفجوع للصحفيين، إن حماته سيندا وزوجته السابقة كاثرين وكذلك أطفاله الأربعة الذين يعانون من مرض التوحد العصبي، لاقوا حتفهم رميا بالرصاص على يد بيتر مايلس.

 

وذكر كوكمان أنه طالما تشاجر مع عائلة زوجته السابقة بخصوص حضانة الأطفال الأربعة بعد أن منعته العائلة المذكورة من رؤيتهم قبل نصف عام.

 

وعلى الرغم من ذلك أشاد كوكمان بحماته وزوجها وقال، إنه بقي محبا لهما رغم مشاكلهما النفسية.

 

وأعرب عن اعتقاده بأن أطفاله الأربعة، لم يتعذبوا لأنهم قتلوا وهم نيام في السرير، مشيرا إلى أن مايلس أطلق الرصاص أولا على ابنته وأحفاده قبل أن يقتل زوجته ويطلق النار على نفسه.


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