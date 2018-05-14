"المرور": توقف أعمال تطوير الطرق لتجنب الزحام المروري في رمضان

قال العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رفع كافة الأعمال من على كوبري الدقي، حيث يعمل الكوبري حاليا بشكل كامل.





وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أنهم عملوا على إيقاف كافة أعمال التطوير والإصلاحات بطرق الجيزة طوال شهر رمضان تجنبًا للزحام.





وناشد المواطنين أن يتوجهوا لشراء مستلزماتهم مبكرًا حتى لا يحدث زحام بالطرق.



